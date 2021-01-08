“Gayrimenkul fiyatları düşmeyecek”

LÜKS konut uzmanı ve Coldwell Banker Baras Ofisi Broker'ı Sühran Aras, 2020'nin çok zor bir yıl olduğunu belirterek, "Dünyada pek çok bölgede hala negatif etkiler devam ediyor. New York'ta ofislerde yüzde 40 daralma var. Manhattan'daki ofisleri konuta çevirmenin planlarını yapıyorlar" dedi. Türkiye'de ise haziran ayında konut kredisi faizi indirimiyle bir hareketlilik başladığını ifade eden Aras, "3.5 milyon ile 4 milyon lira aralığındaki konutlar çok hızlı satışa geçti" diye konuştu. Pandeminin artık yeni bir yaşam standardı getirdiğini vurgulayan Aras, "İnsanlar artık merkezde ve kalabalıkta olmak istemiyorlar. Biraz daha şehir dışında, geniş bahçeli villalarda ve geniş metrekareli evlerde yaşamak istiyor. Çünkü artık evimizden çalışmaya başladık" görüşünü aktardı. Sühran Aras, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki yazlık bölgelere de talebin çok fazla arttığını belirterek, yeni yılda piyasanın durağan olacağını fakat fiyatların düşmeyeceğini söyledi.