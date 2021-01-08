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Haberler Ekonomi İcradan satılık 3+1 uygun fiyatlı daire

İcradan satılık 3+1 uygun fiyatlı daire

Mahkeme, 'in 'nde lüks binaların olduğu, şehrin tercih edilen, yüksek rayiçii bölgesinde bulunan 3+1 daire için satış kararı verdi.

İcradan satılık 3+1 uygun fiyatlı daire

08.01.2021, 12:00

Gaziantep'in Şehitkamil İlçesi Güvenevler Mahahhlesindeki 3+1 evin icradan satılması ilanı dikkat çekti. İlanda, ilçenin tercih edilen noktasında yer alan üç odası, bir misafir salonu, banyo, wc, kiler, antre, lavabo ve iki balkon'dan oluşan daire için muhammen bedel 594 bin lira olarak yer aldı

Basın İlan Kurumu'na ait ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, eve ait başka bilgilere de yer verildi. Satış tarihi 09/03/2021 günü 10:15 - 10:20 arası olarak belirlendi.

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