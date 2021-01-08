İcradan satılık uygun fiyatlı ev

Gaziantep'in Nurdağı İlçesi Esenler Mahallesi'nde bulunan tek katlı, bahçe içerisinde kagir ev, icra yoluyla satılıyor. Basın İlan Kurumu ilan portalı olan ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda dairenin satış fiyatı ve satış tarihi de ayrıntılı olarak yer verildi. Toplu taşıma araçlarının yakından geçtiğine vurgu yapıldı.

İlanda kagir evin satış tarihi, 25/02/2021 günü 14:30 - 14:35 arası olarak belirlendi.