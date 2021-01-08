İcradan satılıyor! 4.335 m² arsa üzerinde dubleks ev, mandıra, garaj ve depo

Kırıkkale merkezde 4335 metrekarelik alan içerisinde dubleks Ev , Mandıra, 1 Katlı Ev, Tandır , Garaj, Depo, Tel Örgü ve Duvar ve Havuz bulunan taşınmaz icra yoluyla satılıyor. Basın İlan Kurumu ilan portalı olan ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda dairenin satış fiyatı ve satış tarihi de ayrıntılı olarak yer verildi. İlanda, söz konusu taşınmaz için 691 bin lira bedel belirlendiği yer aldı.

Saış için tarih, 23/03/2021 günü 10:20 - 10:25 arası olarak belirlendi.



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