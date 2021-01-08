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Haberler Ekonomi İcradan satılıyor! 4.335 m² arsa üzerinde dubleks ev, mandıra, garaj ve depo

İcradan satılıyor! 4.335 m² arsa üzerinde dubleks ev, mandıra, garaj ve depo

Mahkeme, 'nin 'nde 4.335 m² arsa üzerinde kurulu çiftlik, dubleks ev, mandıra, garaj ve depo için satış kararı verdi. İlanda taşınmazın ulaşım açısından herhangi bir sorunu olmadığı vurgulandı.

İcradan satılıyor! 4.335 m² arsa üzerinde dubleks ev, mandıra, garaj ve depo

08.01.2021, 11:42

Kırıkkale merkezde 4335 metrekarelik alan içerisinde dubleks Ev , Mandıra, 1 Katlı Ev, Tandır , Garaj, Depo, Tel Örgü ve Duvar ve Havuz bulunan taşınmaz icra yoluyla satılıyor. Basın İlan Kurumu ilan portalı olan ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda dairenin satış fiyatı ve satış tarihi de ayrıntılı olarak yer verildi. İlanda, söz konusu taşınmaz için 691 bin lira bedel belirlendiği yer aldı.

Saış için tarih, 23/03/2021 günü 10:20 - 10:25 arası olarak belirlendi.

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