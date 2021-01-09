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Haberler Ekonomi 14 ilaç daha geri ödeme listesinde

14 ilaç daha geri ödeme listesinde

14 ilaç daha geri ödeme listesinde

9.1.2021

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 4'ü kanser olmak üzere 14 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı. Bakan Selçuk, bu ilaçlardan 9'unun yerli üretim olduğunu belirtti. Geri ödeme listesindeki toplam ilaç sayısı 8 bin 920 oldu. Geri ödeme listesinde yurt dışından temin edilen 375, ülkemizde ruhsatlı 8545 ilacın bulunduğunu belirten Bakan Selçuk, "Sosyal Güvenlik Kurumu'muzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen yurtiçi ilaç sayısı 8545'e ulaştı" dedi. Eklenen 14 yeni ilacın mevcut durumda yalnızca 8'inin eşdeğerinin bulunduğunu kaydeden Bakan Selçuk, "Bu ilaçların geri ödeme listesine ilavesiyle, kullanıldıkları tedaviler için yeni alternatifler ve erişim kolaylıkları doğdu" diye konuştu.

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