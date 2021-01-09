‘İhracatta Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık’

TARIM ve Orman Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) işbirliğinde "Tarıma Dayalı İhtisas OSB Projeleri ve Sektörel Konular" toplantısı İZTO Merkez Binası'nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Hayvansal ürünlerin ihracatında cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Orman ürünleri ihracatımız da 8 kat arttı. Cumhuriyet tarihinde ilk defa cari fazla verdik" dedi. "Tarıma Dayalı İhtisas OSB Projeleri ve Sektörel Konular" toplantısına Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, EİB Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, İZTO Meclis üyeleri ve sektörden pek çok iş insanı katıldı.

52 MİLYAR DESTEK

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hala pandemi devam ettiğini ve bir belirsizliği yönettiklerini söylerken, "İyi senaryolar

mart nisandan sonra biraz rahatlama-lar olacağını gösteri-yor. Pandemi sonrası yeni normalleşmele-re geçeğimiz dönem olacak. Gıda güvenli-ği önemli. Gıda güvenli-ği endeksinde 47. sıra-dan 41. sıraya geldik. İleriye yönelik adım-lar da atıyoruz. Sürek-li olarak tarımsal üreti-mini artıran bir ülkeyiz. Tarımsal destekleri 18 yılda 12 kat artırmışız. Son 2,5 yılda destekler yüzde 52 arttı. Bu sene 24 milyar olacak. Keşke daha fazlası olsa. Ama 52 milyar lira destek vermişiz bu dönemde" ifadelerini kullandı.



"ŞİMDİ SIÇRAMA VE FARK ATMA ZAMANI"

İzmir'in 15.4 milyar TL tarımsal ticaret hacmiyle Türkiye'de 3. sırada ve 2.5 milyar TL tarım ihracatı ile de 2. sırada yer aldığını belirten Bakan Bekir Pakdemirli, "İzmir'e 7 tane tarıma dayalı sanayi bölgesi sözü verdik. Son 18 yılda Türkiye prangalarını kırdı. Şimdi sıçrama ve fark atma zamanı" dedi.



SEKTÖRDE YÜZDE 5.3'LÜK BÜYÜME

BAKAN Pakdemirli, pandemi sürecine rağmen tarım sektöründe olumlu gelişmeler yaşandığını söyledi. Pakdemirli, "2020'nin ilk 3 çeyreğinde tarım ve orman sektörü yüzde 5.3 büyüdü. 48.5 milyar dolar tarımsal hasıla ile Avrupa'da lider, dünyada ilk 10 içindeyiz. Tarım sektöründe ilk 10'dayız, Türk insanının gurur duyması lazım. Son 2.5 yılda ihracatımız yüzde 6.5 arttı. Hayvansal ürünlerin ihracatında cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Orman ürünleri ihracatımız da 8 kat arttı. Cumhuriyet tarihinde ilk defa cari fazla verdik" diye konuştu.



2021 SU VE SULAMA YATIRIMI YILI

TOPLANTININ açılış konuşmasını yapan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de, "Gelecek nesillere temiz toprak ve su bırakmak hepimizin borcu. 2021'i su ve sulama yatırımlarında hamle yılı olarak ilan etmiş olmanız çok önemli" ifadelerini kullandı. Özgener, tarıma dayalı OSB projeleri için de Bakan Pakdemirli ve ekibine teşekkür etti.



Mert ALPDÜNDAR