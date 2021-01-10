İçişleri Bakanlığı 1.772 sözleşmeli personel alacak

İçişleri Bakanlığı 1.772 sözleşmeli personel alımı yapacak. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda hangi illerde personel alımı yapılacağı ve başvuruya ilişkin detaylar da paylaşıldı.

Başvuruda bulunacak olan adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşıması ve ilanda yer alan genel ve özel şartları taşıması gerekmektedir.