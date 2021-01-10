İcradan satılık 2011 model Komatsu marka yükleyici

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre 2011 model Komatsu marka yükleyici satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan iş makinesinin ihale tarihi olarak 23 Şubat saat 10:15 - 10:20 arası açıklandı.

İş makinesinin sarı renkli olduğu, aracın sağ ön, sağ arka, sol arka lastikleri üzerinde olmadığı, aracın kontak anahtarı ve ruhsatının mevcut olmadığı, sürücü kabinin kilitli olduğu ise söz konusu ilanda ayrıntılı olarak belirtildi.