Türkiye’nin ABD ve Çin’e ihracatı arttı

Kovid-19'un olumusz etkilerinden dolayı 2020 yılında birçok ülkeye dış satımda gerilemeler görülse de Türkiye'nin bu dönemde dünyanın önde gelen ekonomilerinden ABD ve Çin'e ihracatı hız kesmedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ABD'ye ihracatı yüzde 12,2 artarak 2020 yılında 8 milyar 859 milyon 344 bin dolara yükseldi. Çin'e gerçekleşen dış satım da yüzde 2,8 artışla 2 milyar 654 milyon 539 bin dolara çıktı. ABD'ye geçen sene en fazla ihracatı 951 milyon 71 bin dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi.

Otomotivi 932 milyon 355 bin dolarla halı, 835 milyon 823 bin dolarla kimyevi maddeler, 793 milyon 627 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 784 milyon 227 bin dolarla savunma ve havacılık sanayii sektörü izledi. ABD'ye miktar bazında en fazla ihracat artışı 267 milyon 224 bin dolarla halı sektöründe gerçekleşti. Çin'e en fazla ihracatı 1 milyar 290 milyon 658 bin dolarla madencilik ürünleri sektörü yaptı.