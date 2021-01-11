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Haberler Ekonomi İcradan satılık 830,41 m² arsa ve kargir ev

İcradan satılık 830,41 m² arsa ve kargir ev

Mahkeme' 'nın Doğubayazıt ilçesinde yer alan 830,41 m2 arsa ve 1 adet kargir evden oluşan taşınmazı satma kararı verdi. İlanda taşınmaz için 280 bin lira muhammen bedel belirlendi.

İcradan satılık 830,41 m² arsa ve kargir ev

11.01.2021, 12:19

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde yer alan, 830,41 m2 arsa ve üzerinde bulunan1 adet 150m2 kargir ev icra yoluyla satılacak. Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda Taşınmazın yüzölçüm ve geometrik durumu, yol ve caddeya olan cephe iletişimi, sosya kültürel donatılardan ve ulaşım olanaklarından yararlanma durumu, kent gelişme ve büyüme yönü, yapılaşma ve arz talep dengesi hakkında detaylara yer verildi.

Taşınmazın satış tarihi 05/03/2021 günü 15:00 - 15:05 arası olarak belirlendi.

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