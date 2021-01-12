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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 250 uzman yardımcısı alacak!

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 250 Uzman yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. 31. 12.2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya ilişkin yapılacak olan Uzman yardımcısı alımına ilişkin detaylarda belli olmaya başladı. Buna göre Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 250 personel alımı için alımın yapılacağı meslek grupları açıklandı.

12.01.2021, 13:09