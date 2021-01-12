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Haberler Ekonomi Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 250 uzman yardımcısı alacak!

250 uzman yardımcısı alacak!

250 Uzman yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. 31. 12.2020 tarihinde 'de yayımlanan duyuruya ilişkin yapılacak olan Uzman yardımcısı alımına ilişkin detaylarda belli olmaya başladı. Buna göre Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 250 personel alımı için alımın yapılacağı meslek grupları açıklandı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 250 uzman yardımcısı alacak!

12.01.2021, 13:09

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadrolarına sözlü sınavla 250 uzman yardımcısı alınacak. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8. dereceden 250 adet kadroya atama yapılmak üzere, ilanda belirtilen öğrenim dallarından mezun adaylar arasından sözlü sınavla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alınacak.

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