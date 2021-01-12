Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 250 uzman yardımcısı alacak!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadrolarına sözlü sınavla 250 uzman yardımcısı alınacak. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8. dereceden 250 adet kadroya atama yapılmak üzere, ilanda belirtilen öğrenim dallarından mezun adaylar arasından sözlü sınavla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alınacak.
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