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Haberler Ekonomi BES birikimleri 170 milyar lirayı aştı

birikimleri 170 milyar lirayı aştı

BES birikimleri 170 milyar lirayı aştı

12.1.2021

DÜNYADA olduğu gibi Türkiye'de de sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı olarak kurulan Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 158 milyar 347,4 milyon lira ile otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 11 milyar 787,4 milyon lira dikkate alındığında, sistemin toplam büyüklüğü 2020 sonu itibarıyla 170 milyar 134,8 milyon liraya ulaştı. EGM verilerine göre, 31 Aralık 2020 itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 6 milyon 900 bin 565 oldu. Geçen yılın sonu itibarıyla BES'ten emekli olan kişi sayısı da 137 bin 676'ya ulaştı. BES ve OKS katılımcılarının 119 milyar 561,6 milyon lirası faizli fonlarda bulunuyor.

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