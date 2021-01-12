İşte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan personel alımının detayları ve kontenjan listesi. Personel alımı için yapılan duyuru Basın İlan Kurumu sitesinde yer alıyor.
Çevre ve Şehirclik Bakanlığı personel alımı için ilan yayınladı. Yayınlnana ilana ilişkin detaylar belli oldu. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı ilanıyla ilgili ayrıntılar yer aldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Uzman Yardımcısı alacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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