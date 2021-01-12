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Haberler Ekonomi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Uzman Yardımcısı alacak

Uzman Yardımcısı alacak

Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı alacak. Yayınlanan ilanda başvuru şartları ve kontenjanlar açıklandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Uzman Yardımcısı alacak

12.01.2021, 13:22

İşte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan personel alımının detayları ve kontenjan listesi. Personel alımı için yapılan duyuru Basın İlan Kurumu sitesinde yer alıyor.

Çevre ve Şehirclik Bakanlığı personel alımı için ilan yayınladı. Yayınlnana ilana ilişkin detaylar belli oldu. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı ilanıyla ilgili ayrıntılar yer aldı.

İlana ilişkin detaylı bilgi için tıklayın

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