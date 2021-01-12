Facebook ve WhatsApp ile ilgili soruşturma açıldı

Rekabet Kurulu, Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlattı ve WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğunu durdurdu. Rekabet Kurulu'nca, Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma açılmasına karar verildi. "Kurul'un, WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğunu durdurduğu" belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Alınan kararda ayrıca ilgili şirketin söz konusu uygulamalarının soruşturma sonucunda alınacak nihai karara kadar ciddi ve telafi olunamayacak zararlar doğurma ihtimalini haiz olduğundan 4054 sayılı Kanun'un 9. maddesi çerçevesinde geçici tedbir alınması ve bu kapsamda Facebook'un Türkiye'de, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması ve bu koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook'un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu anılan tarihe kadar bildirmesi gerektiğine karar verilmiştir."



YABANCILARA MAHKUM DEGİLİZ

BİLGİ Güvenliği Derneği Başkanı Ahmet Hamdi Atalay, "İllegal toplanan verilerin delil oluşturması mümkün değil. WhatsApp açık rıza ile her türlü bilgiyi legalize etmek istiyor. Yerli ve milli çözümleriniz yoksa siber güvenlikten bahsedemezsiniz. Haberleşmede yabancılara mahkum değiliz" diye konuştu.