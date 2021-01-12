Hibe desteğine başvuru için son gün 22 Ocak

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından arıcılık, ipek böcekçiliği ile kaz ve hindi yetiştiriciliğine sağlanacak hibe desteğinden yararlanmak isteyen yatırımcıların 22 Ocak'a kadar başvuruda bulunması gerekiyor. Bakanlık, arıcılık projelerine yüzde 50, kaz ve hindi yetiştiriciliği projelerine yüzde 75, ipek böcekçiliği projelerine yüzde 100 hibe desteğinde bulunacak. Son başvuru süresi gerekli görülmesi halinde Bakanlıkça uzatılabilecek.