Hububat ihracatı rekora koştu

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde 2019 yılını artış rekortmeni olarak geride bırakan Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2020'de dış satım rakamını yüzde 14'lük artışla 505 milyon dolara taşıdı. Böylelikle 2020 yılı için belirlediği 500 milyon dolar ihracat hedefini aşmış oldu.

150 ÜLKEYE SATIYORUZ

Aralık ayı ihracatı ise yüzde 25 yükselişle 45 milyon dolara ulaştı. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci, "Umutsuzluğa kapılmadan, Kovid-19 ile mücadeleye başladık" diyerek Egeli ihracatçıların kararlılığını ortaya koydu. Birlik üyesi yaklaşık 400 firma bulunduğunu belirten Terci, "Türkiye genelinde baktığımızda toplam 6,5 milyar dolarlık sektör ihracatının 3,2 milyon doları yani yaklaşık yarısı 50 firma tarafından gerçekleştiriliyor. Ege İhracatçı Birlikleri özelinde bakarsak 460 milyon doların 235 milyon dolar kadarı ise ilk 5 firma tarafından yapılıyor" ifadelerini kullandı. İhracat pazarında da başarılı olduklarını belirten Birlik Başkanı Terci, şunları söyledi: "Ülke olarak Ortadoğu, ABD, Afrika başta olmak üzere birçok bölgede pazarımız olmakla birlikte 203 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ege İhracatçı Birlikleri özelinde ise 150 ülkeye ihracat yapıyoruz. 2020 yılında Mali, Uganda, Güney Sudan yeni pazarlarımız olarak yerini aldı."



DIJITALLESME VE E-IHRACATTA BIR ADIM ÖNE ÇIKTIK

SON dönemde dijitalleşmenin ve e-ihracatın öneminin arttığını belirten Terci,"Dijitalleşmeye yatırım yapan firmaların bir adım daha öne çıktığını gördük. Biz de Ege İhracatçı Birlikleri olarak gerek bünyemizde kurduğumuz Blockchain ve Dijital Dönüşüm çalışma grupları, gerek üyelerimize verdiğimiz eğitimler, gerek başarılı sonuçlar aldığımız sanal fuarlar ve ticaret heyetleri etkinliklerimizle bir adım önde olduğumuzu gösterdik. Hedeflerimize ulaşmak için yerli ve milli üretimimizi artıracak, ülkemizi ithalata bağlılıktan kurtacak, yerli ve milli üretimle daha fazla katma değerli ürün üretip, ihraç ederek cari açığı kapatmaya katkı sağlayacak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Tolga TEKİN