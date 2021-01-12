Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde görevli personele, 1 Kasım 2020'den itibaren geçerli olmak üzere 2 ay süreyle ek ödeme yapılabilecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 4 Mart 2020 tarihli yönetmeliğe geçici madde eklendi.
Yeni düzenlemeye göre, 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı bakan tarafından belirlenmek kaydıyla personele ek ödeme yapılabilecek.
Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.
Sağlık çalışanlarına ek ödeme düzenlemesi Resmi Gazete'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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