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Sağlık çalışanlarına ek ödeme düzenlemesi 'de

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde görevli personele 1 Kasım 2020'den itibaren geçerli olmak üzere 2 ay süreyle ek ödeme yapılabilmesine ilişkin düzenleme, 'de yayımlandı.

Sağlık çalışanlarına ek ödeme düzenlemesi Resmi Gazete'de
AA

12.01.2021, 08:29

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde görevli personele, 1 Kasım 2020'den itibaren geçerli olmak üzere 2 ay süreyle ek ödeme yapılabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 4 Mart 2020 tarihli yönetmeliğe geçici madde eklendi.

Yeni düzenlemeye göre, 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı bakan tarafından belirlenmek kaydıyla personele ek ödeme yapılabilecek.

Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

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