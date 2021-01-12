THY'den yurt dışı uçuşlarında büyük indirim

Kampanya ile ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:



"Türk Hava Yolları yaklaşan güzel günlerde dünyayı yeniden keşfetmek isteyen misafirleri için yüzde 40 indirim kampanyası başlatıyor. Ayrıcalıklı fiyatlardan yararlanacak yolcular dünyanın en güzel şehirlerini Türk Hava Yolları'nın uygun fiyatları, esnek biletleme seçenekleri ve güvenli seyahat standartları ile keşfedecek. Bayrak taşıyıcı havayolunun yurtdışı uçuşlarında ve tüm bilet tiplerinde geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular 13 – 15 Ocak tarihleri arasında satın alacakları biletler ile 1 Nisan - 31 Aralık 2021tarihleri arasında yüzde 40 indirimli uçma ayrıcalığı elde edecekler. Türk Hava Yolları yolcuları kampanya kapsamında satın alacakları biletlerin tarihinde ücretsiz değişiklik yapma hakkına da sahip olacaklar, iptal ya da iade durumunda ise ücret sınıfı kuralları geçerli olacak. Ercan Havalimanı ve Çin anakarası (Pekin, Şangay, Guangzhou ve Xi'an)varışlı/çıkışlı noktalar kampanya kapsamında değildir" denildi.

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Dünyanın her yerine %40'a varan indirimle uçmaya çok az kaldı. Avantajlı uçuş keyfi için 13 Ocak'ı bekleyin!#TürkHavaYolları pic.twitter.com/IBa5Fb53ET — Türk Hava Yolları (@TK_TR) January 11, 2021