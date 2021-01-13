BTK, 30 Bilişim uzmanı yardımcısı alacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu merkez teşkilatı hizmet birimlerine 30 Bilişim Uzman Yardımcısı alınacağı duyuruldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan yapılan açıklamada, "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu merkez teşkilatı hizmet birimlerine yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile bir önceki sınavda doldurulamayan kadrolar için Bilişim Uzman Yardımcısı alınacaktır." ifadelerine yer verildi.