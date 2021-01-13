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Haberler Ekonomi BTK, 30 Bilişim uzmanı yardımcısı alacak

, 30 Bilişim uzmanı yardımcısı alacak

, Bilim Uzman Yardımcılığı giriş sınavı ilanı yayınlandı. Yayınlanan ilanda başvuru şartları ve kontenjanlar belli oldu. Başvuru tarihi 19 Şubat 2021’de sona eriyor. İ

BTK, 30 Bilişim uzmanı yardımcısı alacak

13.01.2021, 12:46

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu merkez teşkilatı hizmet birimlerine 30 Bilişim Uzman Yardımcısı alınacağı duyuruldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan yapılan açıklamada, "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu merkez teşkilatı hizmet birimlerine yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile bir önceki sınavda doldurulamayan kadrolar için Bilişim Uzman Yardımcısı alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

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