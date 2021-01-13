Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne 40 öğretmen alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre bakanlıkça, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarına sözlü sınav ile 9'uncu dereceli kadrolara, 35 erkek ve 5 kadın olmak üzere toplam 40 kadrolu öğretmen alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda detaylara yer verildi.