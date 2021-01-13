Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 63 memur alımı yapıyor

2021 personel alımları başladı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü toplam 63 (altmış üç) adet Mühendis kadrosuna memur alımı yapacağını açıkladı. DSİ memur alımına dair ilanın detaylarını paylaştı.
2021 yılında birçok memur alımı yapılacak.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ilanda, farklı şehirlerde istihdam etmek üzere 63 kamu memuru alımı yapacağını duyurdu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin bilgilere de yer verildi.
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