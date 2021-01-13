Gençlik ve Spor Bakanlığı 500 Yurt Yönetim Personeli alacak

KYK memur alımı başvuruları geçtiğimiz günlerde başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı gerçekleştirdiği duyuruda 500 yurt yönetim personeli alımı yapılacağını açıkladı. KYK personel alımı başvurusunun başlamasıyla birlikte detaylar araştırılmaya başlandı. Peki KYK memur alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte KYK personel alımı başvuru ekranı, şartları ve kontenjanları...

KYK MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK memur alımı başvurusu 4 Ocak tarihinde başladı. KYK personel alımı başvurusu; "basvuru.gsb.gov.tr" adresi üzerinden "Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı Sınav Başvurusu Formu" nu doldurarak yapılacak. 20 Ocak saat 17.00'ye kadar başvurular alınacak.



Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.