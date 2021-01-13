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Haberler Ekonomi Jandarma Genel Komutanlığına 32 Memur alımı yapılacak

Jandarma Genel Komutanlığına 32 Memur alımı yapılacak

Jandarma Genel Komutanlığına memur ve sözleşmeli personel alınacak. Komutanlığa alınacak 32'si devlet memuru personel için 28 Aralık'ta başlayan başvurular yakın zaman sonra bitecek. İşte, personel alımı hakkında son bilgiler...

Jandarma Genel Komutanlığına 32 Memur alımı yapılacak

13.01.2021, 13:17

Jandarma Genel Komutanlığına 32'si devlet memuru, 9'u sözleşmeli olmak üzere 41 personel alınacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, ilgili yönetmelik doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi açıktan atama yoluyla; Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere 10 unvanda 32 açıktan devlet memuru temini yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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