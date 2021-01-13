Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 50 uzman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez teşkilatı birimlerinde Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere sözlü sınavla personel alıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uzman yardımcılığı giriş sınavı duyurusu yayınlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı için başvurular, 04 Ocak 2021 Pazartesi günü başladı. Başvurular, 15 Ocak 2021 Cuma günü saat 23.59'da sona erecek. Başvurular Bakanlık internet sitesinde (başvuru.sanayi.gov.tr) yayımlanan "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacak. Adayların, fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların ayrıca diploma denklik belgesini) elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunlu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda detaylara yer verildi.