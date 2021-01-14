ADÜ 29 öğretim üyesi alıyor

"Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" kapsamında, ADÜ öğretim üyesi alımı yapacak.

Bu kapsamda Dr. Öğretim üyesi, öğretim elemanı, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına alım yapılacak.

Yayımlanan ilana göre ADÜ'de öğretim üyesi kadrosuna 2 profesör, 19 doçent ve 8 Dr. Öğretim üyesi alınacak. Açıklanan ilana göre öğretim elemanı kadrolarına ise 15 öğretim görevlisi ve 8 araştırma görevlisi alınacağı belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.