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Haberler Ekonomi ADÜ 29 öğretim üyesi alıyor

29 öğretim üyesi alıyor

(), belirlenen değerlendirme ölçütlerine ve puanlamala yönergelerine göre anabilim dallarına ve programlara öğretim üyesi ve öğretim elemanı alacak.

ADÜ 29 öğretim üyesi alıyor

14.01.2021, 16:44

"Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" kapsamında, ADÜ öğretim üyesi alımı yapacak.

Bu kapsamda Dr. Öğretim üyesi, öğretim elemanı, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına alım yapılacak.

Yayımlanan ilana göre ADÜ'de öğretim üyesi kadrosuna 2 profesör, 19 doçent ve 8 Dr. Öğretim üyesi alınacak. Açıklanan ilana göre öğretim elemanı kadrolarına ise 15 öğretim görevlisi ve 8 araştırma görevlisi alınacağı belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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