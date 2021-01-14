Antalya Rusların gözdesi

PANDEMİ döneminde misafirlerine güven veren Antalya'yı, geçen yıl ziyaret eden 3 milyon 512 bin 910 turistten 1 milyon 509 bin 648'ini Rusya'dan gelen misafirler oluşturdu. Dünyanın önemli turizm merkezlerinden Antalya, denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, antik kentleri, lüks tesisleriyle de öne çıkıyor. Antalya'yı geçen yıl 3 milyon 512 bin 910 turist ziyaret etti. Salgın tedbirleri sayesinde sağlıklı ve güvenli tatilin adresi olan kente, en çok turist gönderen ülkeler, 1 milyon 509 bin 648 turistle Rusya, 557 bin 765 misafirle Ukrayna, 346 bin 319 turistle Almanya, 211 bin 881 misafirle İngiltere, 90 bin 751 turistle Polonya oldu.