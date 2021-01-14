ÇOMÜ 34 Öğretim Üyesi Alacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) 34 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı www.ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversite Senatosunca belirlenen Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru, Görev Süresi Uzatımı, Atanma ve Yükseltilme Kriterleri uyarınca öğretim üyesi alacak. Adayların ilanda açıklama olarak belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerektiği bildirildi. Başvuruların ise ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı 30 Aralık 2020 tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak (https://ilan.comu.edu.tr/) adresinden kabul edileceği ve bu link üzerinden işlemlerin yürütüleceği açıklandı.