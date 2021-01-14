Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 24 personel alacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 24 Asistan Hava Trafik Kontrolörü için giriş sınavı yapacağını duyurdu.

2021 yılı personel alım ilanları yayınlamaya devam ediyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 24 Asistan Hava Trafik Kontrolörü için giriş sınavı yapacağını duyurdu. Başvuru tarihi 26 Şubat 2021'de sona eriyor. Personel alımı için yapılan duyuru Basın İlan Kurumu ilan.gov.tr sitesinde yer alıyor.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.