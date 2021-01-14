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Haberler Ekonomi Dokuz Eylül Üniversitesi 148 Sözleşmeli Personel alacak

148 Sözleşmeli Personel alacak

bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı alanlarda en az 4300 TL maaş ile 148 Sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi ne zaman?

Dokuz Eylül Üniversitesi 148 Sözleşmeli Personel alacak

14.01.2021, 16:29

Geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan Sözleşmeli Personel Alımı ilanına göre Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesindeki eksikliği tamamlamak üzere farklı kadrolarda ve niteliklerde Sağlık Personeli Alımı yapacağını bildirmişti. Başvuruların 31 Aralık 2020 tarihi ile başlamasının ardından artık sona eriyor. Henüz başvuru yapmamış olan adaylar için son şans. Bu kapsamda Ön Lisans ve Lisans mezunu olan adaylar başvuru yapabilecekler.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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