Dokuz Eylül Üniversitesi 148 Sözleşmeli Personel alacak

Geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan Sözleşmeli Personel Alımı ilanına göre Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesindeki eksikliği tamamlamak üzere farklı kadrolarda ve niteliklerde Sağlık Personeli Alımı yapacağını bildirmişti. Başvuruların 31 Aralık 2020 tarihi ile başlamasının ardından artık sona eriyor. Henüz başvuru yapmamış olan adaylar için son şans. Bu kapsamda Ön Lisans ve Lisans mezunu olan adaylar başvuru yapabilecekler.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.