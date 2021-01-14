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Haberler Ekonomi Enerji verimliliğiyle 1 milyar dolar tasarruf

Enerji verimliliğiyle 1 milyar dolar tasarruf

Enerji verimliliğiyle 1 milyar dolar tasarruf

14.1.2021

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin 2017-2019 yıllarında enerji verimliliği uygulamalarıyla 1 milyar dolar tasarruf ettiğini bildirdi. Dönmez, video konferansla katıldığı Belediyelerde Yenilenebilir ve Akıllı Enerji Uygulamaları Toplantısı'nda, "Yerel yönetimlerimiz ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin büyüklüğüne göre küçük çaplı da olsa kendi elektrik tedarik şirketini kurabilir. EPDK'den elektrik tedarik lisansı alarak, toptan elektrik piyasasında faaliyet gösterebilir ve başta kendi kurumlarının ihtiyacı olmak üzere elektrik tedarik edebilir" diye konuştu.

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