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Haberler Ekonomi Özdilek’te 4 al 3 öde kampanyası başladı

’te 4 al 3 öde kampanyası başladı

Özdilek’te 4 al 3 öde kampanyası başladı

14.1.2021

ÖZDİLEK alışveriş merkezleri, Özdilek hipermarketler ve departman mağazalarında geçerli olmak üzere 11-15 Ocak tarihleri arasında, kadın-erkek ve çocuk giyim ürünleri ile ayakkabı ve aksesuar ürün gruplarında, 4 al 3 öde fırsatı sunuluyor. 4 al 3 öde kampanyası, 11-17 Ocak tarihleri arasında Özdilekteyim. com'da da uygulanıyor.

İNTERNETTE DE VAR
ÖZDİLEK, kadın-erkek ve çocuk giyim, ayakkabı ve aksesuar ürünleri kategorisinde birbirinden şık, klasik ve spor modellerini beğeniye sunarken, her kullanıcının bütçesine uygun seçenekler bulunduruyor. Yüzlerce yerli ve yabancı markanın yer aldığı Özdilek mağazalarında, yeni yılın en trend modelleri de vitrinlerde... Kaliteli ve güvenli alışveriş tutkunları için giyim, ayakkabı ve aksesuar gruplarında uygulanan indirim fırsatları, 11-15 Ocak arasında tüm Özdilek alışveriş merkezleri, hipermarketleri ve Özdilek departman mağazalarında geçerli olurken, 11-17 Ocak arasında Özdilekteyim.com'da da kaçırılmayacak fırsatlar, internet alışverişini tercih edenleri bekliyor.

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