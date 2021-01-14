‘Sanayi üretimini en çok artıran ülkelerden biriyiz’

Sanayi üretim endeksi, Kasım 2020'de aylık bazda yüzde 1.3, yıllık bazda yüzde 11 arttı. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11.6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi sektörü endeksi yüzde 7.5 yükseldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Üretimini en çok artıran ülkelerden biriyiz" diyerek şöyle konuştu:

İHRACATA CİDDİ KATKI

"Sanayi üretimindeki yükselişi sürükleyen en önemli faktörlerden birinin, aylık yüzde 13.7'lik artışla yüksek teknoloji ürünlerinin olması çok önemli. Son dönemde başlattığımız yüksek teknoloji yatırım hamleleriyle, bu artışı kalıcı hale getirmek temel önceliğimiz. Sağlıklı, sürdürülebilir ve kalıcı büyüme için yüksek katma değerli üretimi destekleyeceğiz. Pandemide global talep artışı yaşanan dayanaklı tüketim mallarının üretimi, Kasım'da yıllık yüzde 22.2 artarak ihracatımıza da ciddi bir katkı sağladı." "Diğer taraftan sermaye malları üretiminde önceki aya göre yüzde 3.6'lık güçlü artış, yatırım iştahının önümüzdeki dönemde süreceğini gösteriyor. Sanayi sektöründeki çeşitlendirme ve olağanüstü durumlara adaptasyon kabiliyeti, Türkiye'yi diğer ülkelerden olumlu yönde ayrıştırmıştır. Tüm dünyada ekonomiler tarihi daralmalar yaşarken, sanayimizin salgına rağmen gösterdiği bu başarı takdire şayandır."



TÜRKİYE'NİN SIÇRAMA YILI

"Büyümenin öncü göstergelerinden Sanayi Üretim Endeksi'nde Ekim ve Kasım aylarında gerçekleşen artış; yılın son çeyreğini güçlü, 2020 yılını ise pandemi şartlarına rağmen pozitif büyümeyle tamamlayacağımıza işaret ediyor. Ekonomi yönetimi olarak tam bir koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz hukuk ve ekonomi alanındaki reformlar ve aşı çalışmalarında yaşanan olumlu gelişmelerle 2021 Türkiye için bir sıçrama yılı olacak."