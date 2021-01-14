Haberler Ekonomi TÜBİTAK 23 Ar-Ge Personeli alacak

TÜBİTAK 23 Ar-Ge Personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Tübitak Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Ulusal elektronik ve kriptoloji araştırma enstitüsü (uekae) bünyesinde Görev yapmak üzere personel alınacak.

14.01.2021, 16:35