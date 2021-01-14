Türkiye’nin kışlık sebzesi İzmir’den

Türkiye'nin kışlık sebze üretim merkezilerinden İzmir'de, hasat yoğun şekilde sürüyor. İzmir'de 429 bin dekar alanda 1 milyon 700 bin ton sebze üretimi yapılıyor. Bunun 123 bin dekarlık alanında ise 291 bin ton kışlık sebze üretiliyor. İzmir karnabahar, brokoli, ıspanak, enginar, kereviz ve pırasa üretiminde Türkiye'de ilk sırada bulunuyor.



AVRUPA'YA SATILIYOR

Kent genelinde kışlık sebze hasadı da devam ediyor. Zaman zaman yağan yağmura rağmen sabahın erken saatlerinde başlayan mesai gün boyu sürüyor. Öğleden önce pırasa hasadına katılan işçiler, öğleden sonra kereviz hasadıyla devam ediyor. Üretilen kışlık sebzelerin bir bölümü, başta Avrupa olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Hasat edilen pırasa, tarlada 2 liradan, karnabahar 1 liradan, brokoli 1.5 liradan, kereviz ise 2.5 liradan satılıyor.



YENİ YILDA UMUTLUYUZ

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, kentte önemli tarım potansiyelinin bulunduğu söyledi. Tarımın İzmir'de 12 ay devam ettiğini vurgulayan Özen, Türkiye'nin kışlık sebze ihtiyacının karşılanması konusunda kentin önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Teknolojinin tarımla entegrasyonu sonucu üretimde artış yaşandığını kaydeden Özen, "Geçen yılki olumsuzluklara rağmen tarımsal üretimin tüm çeşitlerinde artış yaşandı. 2021 yılına bu olumsuzluklardan kurtulmuş bir şekilde giriyoruz. Tarımsal üretimde çok bereketli bir sezon bekliyoruz. Mevsimden kaynaklı gecikme olsa da üretim alanında daralma yok" diye konuştu.



ÜRETICININ YÜZÜ GÜLDÜ

İZMİR'İN Torbalı ilçesinde kışlık sebze üretimi yapan Nebi Karateke, bin 400 dekarda sebze ürettiklerini söyledi. 20 seneye yakın süredir ailece çiftçilik yaptıklarını belirten Nebi Karateke, "Üretim bu sene beklentimizi karşılıyor. Gidişattan şu an için memnunuz. Özellikle pırasa ve kerevizde üreticilerin yüzü güldü" ifadelerini kullandı.