2020’de 1. 5 milyona yakın konut satıldı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu verilerine göre, konut satışları 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 11,2 artarak 1 milyon 499 bin 316'ya ulaştı. Ocak-aralık döneminde ipotekli konut satışı yüzde 72,4 artarak 573 bin 337, diğer satış türlerinde ise yüzde 8,9 azalarak 925 bin 979 oldu. İkinci el konut satışları da yüzde 23 artarak 1 milyon 29 bin 576 olarak gerçekleşti. İlk el konut satış oranı yüzde 31,3, ikinci el konut satış oranı yüzde 68,7 olarak hesaplandı. Konut satışlarında 2020'de İstanbul 265 bin 98 konut satışı ve yüzde 17,7 pay ile ilk sırayı aldı. İstanbul'u yüzde 10,5 pay ile Ankara, yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satışları geçen yılın aralık ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,6 azalarak 105 bin 981 oldu.