Artıştan üretici memnun değil

Aydın'ın Koçarlı ilçesine bağlı Tekeli mahallesinde oturan ziraat teknikeri Onur Balabanoğlu, 10 bin tavukla günlük yaklaşık bin 500 yumurta üretiyor. Devlet desteğiyle kurduğu 1.5 dönüm alandaki çiftlikte 4 yıldır yumurta üretimi yapan Balabanoğlu, "Şu an en ucuz protein kaynağı yumurtadır. Salgın döneminde yumurtaya talep arttı. Kış aylarında normalde tüketim artar. Girdi maliyetleri de üreticinin belini büküyor. İthal yemin çuvalı 150 liraya yükseldi. Girdi maliyetleriyle üretim düşerken bunun sonucu olarak yumurta fiyatları yükseldi" dedi.



PAZAR PAYIMIZI ARTIRMALIYIZ

ÜRETİCİ olarak fiyatların yükselmesinden memnun olmadığını dile getiren Balabanoğlu, şunları söyledi: "Günlük ortalama 50 koli yumurta üretip semt pazarında tanesini 1 liradan, toptan ise 80-90 kuruş arasında satıyorum. Yumurta fiyatları yükseldi diye üreticinin cebine giren fazla bir para yok. Hayvan yetiştiricilerine sağlanan buzağı, yem desteği bize de verilmeli." Türkiye'nin yumurta üretiminde dünyada söz sahibi bir ülke olduğunu vurgulayan Balabanoğlu, "Irak, İran ve Suriye'ye Türkiye'den yumurta ihraç ediliyor. Desteklerle sektörün güçlendirilmesi ve dünya pazarından aldığı payın artırılması gerekir" diye konuştu.