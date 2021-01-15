Başkan Erdoğan'dan DEiK toplantısında önemli mesajlar

Başkan Erdoğan Dolmabahçe Ofisi'nde DEİK Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Buradaki konuşmasında önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, 2020'de tüm zamanların ihracat rekorunun kırıldığını söyledi. Yüksek faizle mücadele konusunda kararlılık mesajı veren Başkan Erdoğan, 2020'de hedeflenen bütçe açığının altında yılı kapattıklarını söyledi.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Tüm iş adamlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Az önce bitişikte uzun yıllar ihmal edilen Topkapı Sarayı'ndaki 5 bini aşkın resim ve 533 tanesinin bakımı yapılması suretiyle depolardan çıkarılıp buraya getirildi. Resim müzesinin açılışını yaptık. Binalarımıza taşıyarak tüm insanlığa sunacağız. 2021'in esenlik sağlık getirmesini temenni ediyorum. Bu sene koronavirüsten dolayı DEİK'le bir araya gelemedik. Türk İş Konseyinin 10'uncusunu gerçekleştiremedik. Şu ana kadar nasıl çalışmaları yürüttüysek bundan sonra da devam edeceğiz.

Ticaret diplomasisinde yeni sıçramaya gereksinim duyuyoruz. Pazar ve ürün çeşitliliğinin önemini gördük. Sadece iç piyasaya odaklananlar olumsuz etkilenirken, inovasyon ve argeye önem verenler salgını hafif atlattı ve müşteri yelpazesini genişletti. İş dünyamızın önünde yeni fırsat pencereleri açıyoruz. Güvenilirlikleriyle Türk firmaları rakiplerine fark atıyor.

TÜM ZAMANLARIN İHRACAT REKORUNU KIRDIK

Aşılamanın artmasıyla salgın geriledikçe taşlar yerine oturacak ülkemizin yakaladığı ivme yerini bulacak. Dünya salgın sonrasında da Türkiye'nin başarılarını konuşacak. Türkiye pozitif büyüme çizgisi altına inmemiştir. İhracatın büyük katkısı var. İhracatta 169,5 milyar dolarla 4 milyar dolar üzerinde bir rakamla kapattık. 2020 sonunda tüm zamanların ihracat rekorunu kırdık. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85,6 ile oldukça yüksek düzeyde gerçekleşti. 87 bin 400'ü ihracatçı sayımız aştı.

Sizlere verdiğimiz sözü tutarak yeşil pasaport uygulamasından 17.514 iş insanımız faydalandı. Hep ihracatçılarımızın yanında yer aldık. Destek ödemesinde hedefimiz 4,1 milyar liraya ulaşmaktır. Sanal fuarlar, elektronik ticaret faaliyetleriyle ihracatçılarımızı destekledik. Kolay ihracat platformu çok daha kapsamlı ve etkin hizmetler vermektedir. Yeni firma ve yatırımları teşvik ediyoruz. İhracatçılarımızın tedarik ve dağıtım süreçlerine katkı sağlıyoruz.

Yılın son günlerinde İngiltere'yle imzaladığımız Serbest Ticaret Anlaşması Gümrük Birliği'nden sonra en önemli anlaşmadır. Avrupa Birliği ile çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye olarak avantajlar sayesinde sosyal bünye ve ekonomiyi destekleyecek tedbirleri devreye aldık.

Son 18 yıldır eğitimden sağlığa vatandaşlarımızın hayatına dokunan alanlarda gerçekleştirdiğimiz reformlar ülkemizi ayrıştırdı. Üretici ve çalışanlarımızın üzerindeki yükü azaltmak için destekleri devreye aldık, gerekirse yeni destekleri devreye alacağız. Vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.

YAKINDA REFORMLARI PAYLAŞACAĞIZ

TL'nin dolara yüzde 12, avroya karşı yüzde 10 değer kazandığını görüyoruz. Kasımdan bu yana borç stokumuz 150 milyar lira azaldı. Sadece bu netice bile milli gelir tahminimizin yüzde 3'üne denk geliyor. Son 2 ayda 5 yıl vadeli Türkiye CDS'leri 320 baz puana indi. Güçlü politika çerçevemizle düşürmeye devam edeceğiz. Son aylarda ülkemize yurt dışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti. Yatırımcıların beklentilerin yüksek düzeyde karşılanacağı ortam için gereken adımları atacağız. İş dünyamızın ve sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerilerini dinledik. Yakında ekonomi ve hukuk alanında reformları paylaşacağız ve hızla adım atacağız. Fiyat istikrarını sağlamak en önemli adımımız olacak. Enflasyonu yüzde 30'lardan tek hanelere düşürdük.

YÜKSEK FAİZE KARŞIYIM

Faiz oranını yüzde 63 olduğu dönemden 4,6 ve enflasyonu 6,4'e düşürdüğümüz dönemi yaşadık. Yüksek faize karşı olduğumu söylemek boşuna değil. Faizin altında nasıl ezildiğinizi biliyorum. Bankaların nasıl sömürdüğünü biliyorum. Bankalarımız ne kadar kar etmiş bunu konuşuyor. Sen ne kadar yatırımcı kazandırdın bunu söylesene. Ne kadar yatırımcı var, ne kadar istihdam var bunu konuşmuyorlar. Bana yatırım, istihdam, üretim, ihracat lazım. Bu dördü yoksa hiçbir şey yok. Dünyaya bakalım faiz oranı ne? Japonya'da eksi, Avrupa 1-2, İsrail eksi,. Biz yüksek faizlerle övünüyoruz. Ve birçok şirketimizi batırmakla övünüyoruz. Ben bunlara karşıyım. Mücadelem devam edecek. Kim ne derse desin. İnanmıyorum. Yüksek faizle bir yere varamayız.

ENFLASYONLA MÜCADELEYİ ETKİLİ BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRECEĞİZ.

Kur istikrarı enflasyonla mücadelede oldukça önemli yer tutuyor. Domates, patates, leblebi çekirdek bunlarla mücadele ederiz derseniz bir yere varamazsınız. Asıl iş faizi düşürerek enflasyonu aşağı çekmektir. Faiz enflasyonla doğru orantılıdır. Ne kadar aşağı çekerseniz o da aşağı iner. Biz bunu yaşadık.

Enflasyonla mücadeleyi etkili bir şekilde sürdüreceğiz. Cari açıkla da mücadele edeceğiz. İthal ara malı bağımlılığını azaltmada önemli yol kat ettik. Turizm ve hizmet sektörlerinde de toparlanma cari açıkla mücadelemizde katkı sağlayacaktır. Güven ve istikrardan taviz veremeyiz. Bizim dönemimizde ekonomimizin en güçlü yanlarından biri sağlam kamu maliyesi olmuştur. Düşük borçluluk oranlarımız sayesinde pek çok ülkeden olumlu yönden ayrıştırıyor. Alacağımız tedbirlerle bütçede de olumlu adımlar atacağız.

TASARRUF PAKETİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Yıl sonu rakamları bugün itibariyle netleşti. Bütçe harcamaları 1,202 trilyona ulaştı ve hedef altında kaldı. Gelirde beklenti üzerine ulaştık ve 1,29 trilyona ulaştık. Bütçe açığımız 173 milyar lirayı bile bulmadı. 230 milyar liranın altında kaldı. Büyüme oranının gerçekleşmesi durumunda bütçe açığı milli gelirin yüzde 3,6 altına gerilemiş olacak. Gelişmekte olan ülkelerde yüzde 10,7lik bütçe açığı verildiği dönemde sağladığımız başarı takdire şayandır. Ekimin 2. yarısından itibaren vaka sayılarımız tüm dünyadaki gibi hızla artmaya başladı. Önce insan diyerek salgının önünü kesmek için gereken tedbirleri uygulamaya başladık. Mali dengeler bu gelişmelerden etkilendi. 2021'de de hissedileceği belli oluyor. Tüm dünyada ekonomilerin toparlanmasını geciktiriyor. Bütçe öngörülerimize yönelik riskleri beraberinde getiriyor. Salgın tedbirleri sebebiyle yavaşlama vergi - vergi dışı gelirlerimizde düşüş gösteriyor. Esnaf destek paketi, KÇÖ, gibi desteklerde artışlar söz konusudur. Bütçe açığını milli gelir oranını yüzde 3,5'u seviyesinde tutmayı yeni hedef olarak belirledik.

Hizmetlerimizi arttırırken vergileri ekonomik ve verimli kullanacağız. Kamu harcamaları için tasarruf paketini hayata geçireceğiz. Taşıttan lojmana temsil ağırlamadan hizmet binası yapımına kadar asgari seviyede tutacağız. Yatırımlarda üretken alanlara öncelik vereceğiz. Dijitalleşme, İK, enerji gibi yatay alanların yanı sıra sulama ve savunma alanlarında yatırımları hızlandıracağız. Dijital dönüşüme hız vereceğiz. En büyük gider kalemlerimizden olan sağlık alanlarında koruyucu sağlık hizmetleriyle tedavi harcamalarını azaltacağız. Tek hazine kurumlar kapsamındaki kurum sayısını arttıracağız. Verimsiz alanları tasfiye edeceğiz.

Kayıt dışılık ile etkin mücadelemizi devam ettireceğiz. Harcama ve gelirler konusunda Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan Beyefendi ile açıklayacağız. Başarıyla bu süreci atlatacağız. Samimiyet, ortak akılla çözemeyeceğimiz bir sorun yoktur. Sabırlı ve kararlı adımlarla ülkemizin geleceğini inşa edeceğiz. Bize 18 yıldır güvendiler netice ortada. Bize güvenmeye devam etsinler.