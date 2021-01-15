BİP’i 5 günde 7.5 milyon kişi indirdi

BİP İletişim Teknolojileri ve Dijital Servisler A.Ş. Genel Müdürü Burak Akıncı, Türk mühendisler tarafından geliştirilen BİP'e 5 günde 7.5 milyon kişinin katıldığını belirterek, BİP'te verileri kesinlikle üçüncü taraflarla paylaşmadıklarını açıkladı. Akıncı, "BİP'in teknolojisinde bir mesaj, mesajı göndermek istediğiniz kişinin telefonuna gönderilirken şifreli bir şekilde taşınıyor ve bu iletim gerçekleştirildikten sonra Turkcell sistemlerinde bu mesajla ilgili herhangi bir iz kalmıyor" dedi. ABD'li mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın Türkiye'de kullanıcılara yönelik veri izni dayatmasının ardından yerli uygulamalara karşı olan ilgi artarken, Turkcell'in uygulaması BİP de yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Akıncı, BİP'in 192 ülkede kullanıldığını belirterek, "100'den farklı dilde anlık çeviri yapabiliyoruz" dedi.