Geçen yıl 4.4 milyarlık kaçak eşya yakalandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Geçen yıl 4 bin 149 olayda, 4 milyar 403 milyon liralık kaçak eşya yakalaması gerçekleştirdik, 2019'daki rakamın yüzde 40 üzerine çıktık." dedi. Pekcan, Bakanlığın Komuta Kontrol Merkezi'nde düzenlenen "2020 Yılı Kaçakçılıkla Mücadele Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, tarihi eser ve kültür varlıklarından nesli tükenmekte olan canlılara kadar pek çok farklı alanda yakalama yaptıklarını belirterek, "2019'daki 3 milyar 165 milyon lira olan yakalama rakamımızı 2020'de yüzde 40 artırdık. Arkadaşlar 'dakikada 8 bin 377 lira değerinde yakalama gerçekleştirdik.' diyorlar, ben de kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.