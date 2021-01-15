Kuraklık ve salgın yumurtayı uçurdu

Havaların soğumasıyla birlikte tüketiminde önemli artış gözlemlenen yumurtanın 30'lu koli fiyatı 20 liradan 35 liraya fırladı. Fiyatlardaki yükseliş dikkat çekerken, yumurta üreticileri, artışı küresel kuraklığa ve girdi fiyatlarının artmasına bağlıyor. Tüketiciler ise korona virüs sürecinde yüksek protein değeri ve besleyici özelliğiyle yumurtaya olan talebin fiyatları arttırdığını savunuyor.

MANİSA ÜÇÜNCÜ SIRADA

Manisa Yumurta Üreticileri Birliği (Yum-Bir) Başkanı Can Sağır, fiyatların artmasının temel nedenlerinden birisinin küresel çapta yaşanan kuraklık olduğunu söyledi. Yeni Asır'a konuşan Sağır, "İlimizdeki 10'un üzerindeki işletmenin yıllık yumurta üretimi 4 milyar adet. Manisa, bu rakamlarla yumurta üretiminde Türkiye'de 3. sırada ve sektörde söz sahibi" diye konuştu.

CİDDİ KAYIPLAR VAR

Yumurta sektöründe kullanılan tüm tarım ürünlerinin küresel kuraklıktan ciddi oranda etkilendiğini vurgulayan Sağır, "Bu sektördeki tüm ürünlerde ciddi rekolte düşüşleri yaşandı. Bu da fiyat artışlarına yol açtı. Dövizdeki yükseliş de etkili oldu. Yem başta olmak üzere diğer tahıl ürünlerinde yaşanan artışların yanı sıra kullanılan ambalaj, nakliye, paketleleme giderlerinde de bir artış var. Bu etkenler üst üste bindiği için fiyatlar yükseldi" diye konuştu. Sektörde zarar nedeniyle bazı işletmelerin kapısına kilit vurduğunu belirten Sağır, "Arz-talep konusunda da bir sorun ortaya çıkmış oldu. Bizlere ait işletmelerden ulusal marketlere giden yumurtaların kolisi 24-25 lira civarında. Kolisi 35-40 lira denilen yumurtalar ise yine gezen tavuk diye tabir edilen yumurtalar.. Yumurtanın fiyatı tavuğu geçti diye haberler var. Bu oldukça yanlış bir ifade. Yumurta fiyatlarının düşüşe geçmesi için öncelikle küresel çapta yaşanan kuraklığın sona ermesi ve bazı ham madde ürünlerinin fiyatlarının düşmesi şart" dedi.

Kazım YÖRÜKCE / Emre SAÇLI