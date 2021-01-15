  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Lokman Hekim Üniversitesi 11 akademik personel alacak

11 akademik personel alacak

11 akademik personel alacak. ilan portalı ilan.gov.tr sitesinde yer alan bilgilere göre ilana son başvuru tarihi 25 Ocak olarak belirlendi. İlanın detayları şu şekilde...

Lokman Hekim Üniversitesi 11 akademik personel alacak

15.01.2021, 12:32

Lokman Hekim Üniversitesi, tarafından verilen ilanda, "Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi'nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim elemanları alınacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda detaylara yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgi için tıklayın

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Lokman Hekim Üniversitesi 11 akademik personel alacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.