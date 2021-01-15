  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Pandemiye rağmen sanayi üretimi arttı

Pandemiye rağmen sanayi üretimi arttı

Pandemiye rağmen sanayi üretimi arttı

15.1.2021

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir televizyon kanalında sarf edilen "Sanayide üretim arttıysa elektrik tüketimi neden düştü?" eleştirilerine rakamlarla yanıt verdi. Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Yalan habercilikte ihtisaslaşmış FOX televizyonu, yine gerçekleri eğip bükerek vatandaşımızın aklını bulandırma peşinde. Pandemiye rağmen Türkiye'nin sanayi üretimi artıyor. Tüm veriler de bu artışı doğrular nitelikte. Bu iftiracılara cevabı biz değil rakamlar versin." ifadelerini kullandı. Organize sanayi bölgelerindeki (OSB) elektrik tüketiminin Kovid-19 salgını öncesinin de üzerinde olduğuna dikkati çeken Varank, "Sanayide çalışan sayısı hazirandan itibaren ciddi yükselişte. Sanayideki istihdamda yüksek teknolojinin payı artıyor. Türkiye üreterek büyümeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Pandemiye rağmen sanayi üretimi arttı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.