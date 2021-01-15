Pandemiye rağmen sanayi üretimi arttı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir televizyon kanalında sarf edilen "Sanayide üretim arttıysa elektrik tüketimi neden düştü?" eleştirilerine rakamlarla yanıt verdi. Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Yalan habercilikte ihtisaslaşmış FOX televizyonu, yine gerçekleri eğip bükerek vatandaşımızın aklını bulandırma peşinde. Pandemiye rağmen Türkiye'nin sanayi üretimi artıyor. Tüm veriler de bu artışı doğrular nitelikte. Bu iftiracılara cevabı biz değil rakamlar versin." ifadelerini kullandı. Organize sanayi bölgelerindeki (OSB) elektrik tüketiminin Kovid-19 salgını öncesinin de üzerinde olduğuna dikkati çeken Varank, "Sanayide çalışan sayısı hazirandan itibaren ciddi yükselişte. Sanayideki istihdamda yüksek teknolojinin payı artıyor. Türkiye üreterek büyümeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.