TANAP, Karadeniz gazını Türkiye’ye getirmeye talip

TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol, Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği 405 milyar metreküplük doğalgazı anakaraya taşımak için TANAP olarak göreve hazır olduklarını belirterek, "Talep edilirse, bu yatırımları biz gerçekleştirebiliriz" dedi. Düzyol, video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Karadeniz gazının keşfinden sonra burada yapılacak bazı yatırımlar var. O açılacak olan kuyulardan anakaraya boru hattı yatırımları ile ilgili henüz bize bir talep olmadı. Zaten bizim şuan için görev tanımımızda da böyle bir durum yok. Ancak talep edilirse bu olabilir" ifadelerini kullandı.

BARIŞ ŞİMŞEK / ANKARA