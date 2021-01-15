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Haberler Ekonomi TÜBİTAK SAGE'de görev yapmak üzere 7 kısmi süreli proje personeli alacak

'de görev yapmak üzere 7 kısmi süreli proje personeli alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görevlendirmek üzere, 7 kısmi süreli proje personeli alımı yapacak.

TÜBİTAK SAGE'de görev yapmak üzere 7 kısmi süreli proje personeli alacak

15.01.2021, 12:28

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, personel alımı için başvurular 5 Şubat'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.tubitak.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilebilecek. Alımı yapılacak 7 kısmi süreli proje personeli, TÜBİTAK SAGE bünyesinde görevlendirilecek.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler, TÜBİTAK'ın resmi internet sitesinin (www.tubitak.gov.tr) yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından da yayımlanacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda detaylara yer verildi.

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