Türkiye’de büyüme hızlanacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Direktörü Douglas Winslow, "Kovid-19 aşılamaları güveni desteklerken, kısıtlamalarını azaltılması, Avrupa'da toparlanmanın ivmelenmesiyle, bu yılın ilk yarısından itibaren Türkiye'de büyümenin hız kazanmasını bekliyoruz. 2021 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 3,5 seviyesinde büyüme göstermesini öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Türk ekonomisinin 2020 yılında yüzde 0,2 seviyesinde büyüme gösterdiği tahmininde bulunan Fitch Ratings Direktörü Winslow, Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminlerinin 19 Şubat tarihinde ülke not ve görünümüne ilişkin değerlendirme kapsamında ve mart ayında yayımlanacak olan "Küresel Ekonomik Görünüm" raporu çerçevesinde yeniden değerlendirilebileceğini hatırlattı.

CARİ AÇIK AZALACAK

Winslow, "Turizmin toparlanması, ihracatta talebin artması ve yakın zamanda yapılan politika sıkılaştırmaları, 2020 yılının ilk 11 ayında GSYH'nin yüzde 5,2'si seviyesinde olan cari açığın önümüzdeki dönemde azalmasını sağlayacaktır. 2021 yılında cari açığın GSYH'ye oranının yüzde 3,5, 2021 yılında ise yüzde 2,4'e gerilemesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Winslow, Fitch'in Türkiye'de enflasyonun 2021 yılı sonunda yüzde 10,5, 2022 yılının sonunda ise yüzde 9,5 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini belirtirken uygulanan politika faizinin bu yıl yüzde 13, gelecek yıl ise yüzde 12 olması durumunda, bunun yaklaşık yüzde 2,5 seviyesinde reel faize denk gelmiş olacağını ekledi.



OECD'DEN YUKARI YÖNLÜ DEĞİŞİKLİK

EKONOMİK İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye ekonomisine ilişkin 2020 daralma beklentisini yüzde 1,3'ten yüzde 0,2'ye revize etti. OECD'nin Türkiye hakkında her iki yılda bir hazırlanan "Ekonomik İnceleme Raporu" yayınlandı. Raporda, Türkiye'nin güçlü sağlık altyapısı ve hedefli kısıtlamalar sayesinde Kovid-19 salgınının ilk dalgasında vaka sayılarını etkili bir şekilde kontrol altına almayı başardığı kaydedildi. Raporda Türkiye ekonomisinin 2020'de yüzde 0,2 küçüleceği, 2021'de yüzde 2,6 ve 2022'de ise yüzde 3,5 büyüyeceği öngörüldü.