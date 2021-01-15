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Zamlı maaşlar ve enflasyon farkları bugün hesaplarda

Enflasyon oranı doğrultusunda memurların maaşına yüzde 7.36 oranında zam yapıldı. sözleşmeye göre geçmiş 6 aya ait enflasyon oranının farkı da maaşlara eklenecek.

Zamlı maaşlar ve enflasyon farkları bugün hesaplarda

15.1.2021

Devlet memurları ve emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını aynı tarihte yani bugün alacaklar. Emekliliğe hak kazanan tüm vatandaşlar aylık emekli maaşlarına yıl içerisinde ocak ve temmuz olmak üzere 2 kez zam alıyor. 2021'de yapılacak ilk zam oranı ocak ayının ilk günlerinde belli oldu. Temmuz-Aralık döneminde enflasyon yüzde 8,36 olarak gerçekleşti. BU rakamla birlikte memur ve memur emeklilerine yüzde 4.36 enflasyon zammı yapılacağı ortaya çıktı. Memur ve memur emeklileri yüzde 3'lük de sözleşme zammı alacak.

FARKLILIK GÖSTERİYOR
BÖYLECE memur ve memur emeklileri ocak ayında toplam yüzde 7.36 zam alacak. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farklarını bugün hesaplarında görecek. Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Hemen her memurun maaşı farklı yatıyor. DERECE ve kademe değiştikçe alacakları maaş da farklılık gösteriyor. Memur emeklilerinde en düşük maaş 2 bin 814 liradan 3 bin 21 liraya çıktı.

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