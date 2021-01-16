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Haberler Ekonomi Aydın’a 6 yeraltı barajı yapılacak

Aydın’a 6 yeraltı barajı yapılacak

Aydın’a 6 yeraltı barajı yapılacak

16.1.2021

Tarımda Türkiye'nin öncü kentlerinden Aydın'da kuraklık nedeniyle 6 yeraltı barajı yapılacak. Aydın'da su seviyesi Kemer Barajı'nda yüzde 27'ye, Dandalaz Barajı'nda yüzde 60'a, Çine Adnan Menderes Barajı'nda yüzde 16'ya ve İkizdere Barajı'nda ise yüzde 15'e düştü. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın küresel ısınma nedeniyle hazırladığı 'Kuraklık Eylem Planı' çerçevesinde 2023 yılına kadar inşa edilmesi planlanan 150 yeraltı barajının 6'sı Aydın'a yapılacak. En fazla yeraltı barajının inşa edieceği il olan Aydın'da ilk projeye başlandı.

KAZIM YÖRÜKCE

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