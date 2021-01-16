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Haberler Ekonomi Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne öğrenci alacak

Sosyal Bilimler Enstitüsüne öğrenci alacak

ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Sosyal Bilimler Enstitüsüne 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde öğrenci alınacak.

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne öğrenci alacak

16.01.2021, 11:18

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüne öğrenci alımı yapılacağını açıkladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde öğrenci alınacak. Adayların, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekiyor.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda detaylara yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgi için tıklayın

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