Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne öğrenci alacak

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüne öğrenci alımı yapılacağını açıkladı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde öğrenci alınacak. Adayların, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekiyor.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda detaylara yer verildi.
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