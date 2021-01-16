Esnaf destek paketine 2 milyon başvuru geldi

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, hükümetin açıkladığı kira ve gelir kaybı desteğine 2 milyondan fazla esnafın başvurduğunu açıkladı. Bakan Pekcan ödemelerin kısa sürede başlayacağı mesajını verdi. Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) yönetimi ile bir araya gelen Bakan Pekcan, esnaf ve sanatkarlara yönelik gelir kaybı desteğinin yanısıra kira desteğiyle Kovid-19'dan etkilenen işletmelerin yanında olduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:



DESTEKLERİ UZATIRIZ

"Söz konusu desteklere yönelik talepleri ve başvuruları 30 Aralık itibarıyla almaya başladık. Burada en çok etkilenen 133 iş kolunu tespit ettik, web sitemizde yayımladık. Bunlarla ilgili faal olan ticari işletmelerde basit usulde vergiye tabi olanlardan, esnaf ve sanatkarlardan, vergi muafiyeti olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra eden esnaf ve sanatkarlarımızdan kimlerin yararlanabileceklerini ilan ettik. 11 Ocak Pazartesi günü akşamına kadar başvuru sürecini uzattık. Gerekirse yine uzatırız. Şu ana kadar 2 milyonun üzerinde başvuru var. 1 milyon 300 binin üzerinde gelir kaybı desteğine, 754 bin civarında da kira desteğine müracaat eden esnafımız var. Devletimiz her zaman olduğu gibi bu zor günlerde ticaret erbabımızın yanında olmuştur, bundan sonra da olmaya devam edecektir." Desteğe müracaatlarda şu anda Ticaret Bakanlığındaki veri sistemiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki veri sisteminin karşılıklı olarak mutabakatını sağlamak için çalışma yapıldığını belirten Pekcan, "Bunlar tamamlanır tamamlanmaz da inşallah ocak ayı içinde bu ödemelerin mümkün olan en kısa zamanda gerçekleştirilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Kira desteği de olduğu için kiralayanın verileriyle kiracının beyanlarının örtüşmesi gerekiyor" dedi. Pekcan, otobüs, servis ve taksi şoförlerinin yapmış oldukları başvuruların da kontrol edildiğini söyledi.



375 FIRSATÇI FİRMAYA 12 MİLYON LİRA CEZA

BAKAN Pekcan, öncelikle pandemiyi fırsat bilerek fahiş fiyat uygulamak isteyenlere karşı Reklam Kurulu'nu devreye aldıklarını dile getirdi. Pekcan, "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun son toplantısında 92 firmaya 2 milyon 240 bin lira ceza kesildi. Kurul bugüne kadar 10 toplantıda 375 firmaya 11 milyon 855 bin lira ceza verdi. Pandemide en çok ceza gıda ürünleri için verildi. Elektronik eşya, tıraş makineleri, ekmek makineleri, kolonyalar, maskeler de var" şeklinde konuştu.



578 BİNDEN FAZLA ÇALIŞANA KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bugüne kadar e-Devlet üzerinden 83 bin 276 iş yerinden 578 bin 86 çalışan için kısa çalışma başvurusu yapıldığını belirterek,"Ödenek işlemlerini e-Devlet üzerinden hızlıca tamamlıyoruz" dedi. Selçuk, "İlk defa 4/b (Bağ-Kur) yapılandırma başvuru işlemlerini de e-Devlet üzerinden yapabilme imkanı getirdik" diye konuştu. Selçuk, "31 Aralık'a kadar kısa çalışma ödeneğine başvurmayan iş yerleri 31 Ocak 2021'e kadar e-Devlet aracılığıyla başvurmaları durumunda 1 Ocak 2021'den sonraki dönem için 3 ay süreye kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecekler" ifadelerini kullandı.

Hazal ATEŞ