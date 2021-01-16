Lüks konutlara fiyata göre vergi

Buna göre 7.5 milyon liraya kadar olan konutlarda 5 milyon lirayı aşan kısım için binde 3 oranında vergi alınacak. Buna göre değeri 10 milyon lira olan bir konut için toplam 9 bin lira değerli konut vergisi ödenecek. HAZİNE ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Değerli Konut Vergisi tebliği dün yürürlüğe girdi. Türkiye'de konut amaçlı kullanılan tek meskeni bulunanlar değerli konut vergisinden muaf tutuluyor. Değerli konut vergisine tabi birden fazla taşınmazı olanlar da bunlardan en düşük değerde olan için vergi ödemiyor. Değerli konut vergisine ilişkin düzenlenenin yürürlüğe giriş tarihi 2021'e ertelenmişti.



SINIR 5 MİLYON TL

VERGİLENDİRME, Emlak Kanunu kapsamında 5 milyon liralık sınır üzerinden yapılıyor ve bu tutar değişmedi. Tebliğe göre vergiye tabi konutların değerleri her yıl, o yıl için belirlenen yeniden değerleme oranı kadar artırılacak. Örneğin önümüzdeki yıl için yeniden değerleme oranının yüzde 10 olarak belirlenmesi halinde, bu yıl 5 milyon lira olan konutun değeri, bunun yarısı kadar (yüzde 5) artırılarak 5 milyon 250 lira olacak. Mükellef de bu tutar üzerinden vergi hesaplayarak beyan edecek.



BİNDE 3 ORANINDA

TEBLİĞE göre, değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 5 milyon lira ile 7.5 milyon lira arasında olanlar, 5 milyon lirayı aşan kısmı için binde 3 vergilendirilecek. Söz konusu taşınmazlardan değeri 10 milyon liraya kadar olanlar, 7.5 milyon lirası için 7 bin 500 lira, fazlası için binde 6 vergiye tabi olacak. Taşınmazının değeri 10 milyon liradan fazla olanlar, 10 milyon lirası için 22 bin 500 lira, fazlası için binde 10 vergilendirilecek. Mesken nitelikli taşınmaza ilişkin değerli konut vergisini taşınmazın sahibi ödeyecek.



SON TARİH 20 ŞUBAT

BEYAN edilen tutarlar vergi dairelerince ilgili kurum ve kuruluşlardan yapılabilecek. Beyannameler mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yer belediyesinden alınan bina vergi değerini gösteren belgeyi ekleyerek, ilgili yılın şubat ayının 20'nci günü sonuna kadar taşınmazın bulunduğu yerdeki vergi dairesine verilecek. Vergi şubat ve ağustosun sonuna kadar 2 eşit taksitte ödenecek.

Hazal ATEŞ